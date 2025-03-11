 
الثلاثاء 2025-03-11 02:34 ص
 

ولي عهد السعودية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأميركي

ولي عهد السعودية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأميركي
ولي عهد السعودية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأميركي
 
الثلاثاء، 11-03-2025 01:21 ص
الوكيل الإخباري-   استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في مكتبه بقصر السلام بجدة الاثنين معالي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وفق وكالة الأنباء السعودية.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة أنه تم خلال اللقاء "استعراض أوجه العلاقات الثنائية... وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار".

ووصل روبيو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية الاثنين، قبل يوم من محادثات بين المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
 
 
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