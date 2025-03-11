ولي عهد السعودية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأميركي

وذكرت الوكالة أنه تم خلال اللقاء "استعراض أوجه العلاقات الثنائية... وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار".
ووصل روبيو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية الاثنين، قبل يوم من محادثات بين المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
-
أخبار متعلقة
-
الرئاسة السورية: توقيع اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة
-
قصف إسرائيلي يستهدف قاعدتين سابقتين للجيش السوري في درعا
-
الشرع يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: كلام فارغ
-
الكشف عن سبب العطل الذي ضرب منصة اكس
-
الجامعة العربية تؤكد أهمية توفير الظروف الضرورية لتنفيذ الخطة العربية
-
روسيا: سحب اعتماد دبلوماسيين بريطانيين في موسكو
-
الشرع يتحدث عن الأحداث الاخيرة في سوريا
-
شهيد وجريحان في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان