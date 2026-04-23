وول ستريت جورنال: أمريكا وإيران تواصلان تبادل الرسائل عبر أطراف ثالثة بتقدم محدود

علما إيران والولايات المتحدة
الخميس، 23-04-2026 05:41 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة وإيران تواصلان تبادل الرسائل عبر أطراف ثالثة لكن مع إحراز تقدم محدود.اضافة اعلان


كما أفادت الصحيفة -نقلا عن وسطاء- بأن فريق التفاوض الإيراني شدد لهجته منذ قراره عدم حضور محادثات هذا الأسبوع في إسلام آباد، متعهدا بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات حتى يتم رفع الحصار.
 
 


