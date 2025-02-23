"وول ستريت جورنال": احترام ترامب لبوتين يصل حد الإعجاب

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن احترام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين يقترب من الإعجاب وذلك منذ اجتماعه معه في عام 2018.



ونقلت الصحيفة عن جون بولتون مستشار ترامب السابق لشؤون الأمن القومي قوله، إن عناصر فريقه حاولوا خلال رئاسة ترامب الأولى إقناعه بأن ينظر إلى بوتين بشك أكبر، لكنهم فشلوا في ذلك.



وأضاف بولتون: "[ترامب] يعتقد أنه وبوتين صديقان حقا".

اضافة اعلان



ووصف ترامب في وقت سابق محادثته الأخيرة مع بوتين بأنها جيدة للغاية.