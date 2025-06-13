وول ستريت جورنال: الهجوم الإسرائيلي على إيران قد يحدث يوم الأحد

وحذر مسؤول إسرائيلي كبير من أن الضربة قد تأتي يوم الأحد ما لم توافق إيران على وقف إنتاج المواد الانشطارية التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة ذرية.
ويسعى نتنياهو لزيادة الضغط على طهران، فيما يقول ترامب إن ضربة إسرائيلية "قد تحدث" إذا فشلت الدبلوماسية.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني ستعقد يوم الأحد المقبل في سلطنة عمان.
وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس": "يسرني أن أؤكد أن الجولة السادسة من محادثات إيران والولايات المتحدة ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 الجاري".
وجاء إعلان البوسعيدي بينما تقوم الولايات المتحدة بسحب موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم من منطقة الشرق الأوسط، بسبب احتمالات اندلاع اضطرابات في المنطقة نتيجة التصعيد الحاصل.
كما صدرت تحذيرات من احتمالية استهداف السفن في المياه الإقليمية نتيجة احتدام التوترات.
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