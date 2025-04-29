الثلاثاء 2025-04-29 07:40 ص
 

"وول ستريت جورنال": ترامب منح الصين هدية ثمينة

ت
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 29-04-2025 07:17 ص

الوكيل الإخباري- رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرسوم الجمركية الأمريكية منحت "هدية ثمينة" لرئيس الصين شي جين بينغ، إذ أتاحت له الفرصة لجذب حلفاء واشنطن بعد تراجع ثقتهم بمصداقية الولايات المتحدة.

وجاء في منشور الصحيفة: "من الخطأ الاعتقاد بأن الأضرار الناجمة عن الرسوم تقتصر على الداخل الأمريكي. فالهجوم القسري على الأصدقاء والخصوم على حد سواء قد زعزع الثقة العالمية في مصداقية الولايات المتحدة".

وأضافت "وول ستريت جورنال": "إن واشنطن، بتفريطها في قيادتها للاقتصاد العالمي، تتيح للصين استغلال الموقف، وجذب حلفاء واشنطن عبر تقديم نفسها كخيار أكثر موثوقية كسوق ضخم. لقد أصبحت رسوم ترامب ضد الحلفاء بمثابة هدية ثمينة لشي جين بينغ".

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وأوضحت الصحيفة أن ما وصفته بـ"الصدمة الجمركية" التي تسبب بها ترامب "قد تقوض مساعيه للنجاح خلال ولايته الرئاسية الثانية"، مضيفة أن الناخبين الأمريكيين "منحوه ثقتهم جزئيا بفضل الأداء الاقتصادي الجيد خلال فترته الأولى، إلا أن فترته الثانية اتسمت بإطلاقه العنان لهوسه في السياسات التجارية والخارجية، والذي بدأت نتائجه السلبية في الظهور".


وخلصت الصحيفة إلى القول: "سيفشل ترامب إذا لم يصغِ إلى التحذيرات".

 

 RT

 
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