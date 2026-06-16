وول ستريت جورنال: ترامب يتراجع إستراتيجياً أمام إيران

وفي افتتاحية خاصة، قالت هيئة تحرير الصحيفة إن الرئيس ترامب بدأ يتراجع مع تصاعد الضغوط السياسية الداخلية وتزايد المخاطر المرتبطة باستكمال العمليات العسكرية. وتؤكد الصحيفة أن استخدام ترامب القوة العسكرية ألحق أضرارا كبيرة بالبنية النووية والعسكرية والصناعية الإيرانية.
-
أخبار متعلقة
-
أكسيوس: "CIA" تشكك في التزام إيران بالاتفاق
-
فنزويلا توقّع اتفاقا مع جنرال إلكتريك لتجديد نظامها الكهربائي
-
فانس يكشف مصير مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب
-
سوريا .. اعتقال مدير مكتب يسار الأسد و"أذرع أمنية" للنظام السابق - صورة
-
تحطم قاذفة أميركية "بي-52" في كاليفورنيا ولا ناجين في الحادث
-
عبور ثلاث ناقلات نفط إيرانية بعد اتفاق مفاجئ لرفع الحصار الأمريكي
-
الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته بلبنان
-
مسؤول أميركي: ترامب وفانس وقاليباف وقعوا الاتفاق إلكترونيا