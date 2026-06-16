وول ستريت جورنال: ترامب يتراجع إستراتيجياً أمام إيران

الوكيل الإخباري- ترى صحيفة وول ستريت جورنال أن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران لا يمثل انتصارا إستراتيجياً كاملا بقدر ما يعكس تراجعا عن الأهداف الأساسية التي وضعتها واشنطن مع بداية الحرب، إذ قبلت واشنطن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تعهدات إيرانية باستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي.



وفي افتتاحية خاصة، قالت هيئة تحرير الصحيفة إن الرئيس ترامب بدأ يتراجع مع تصاعد الضغوط السياسية الداخلية وتزايد المخاطر المرتبطة باستكمال العمليات العسكرية. وتؤكد الصحيفة أن استخدام ترامب القوة العسكرية ألحق أضرارا كبيرة بالبنية النووية والعسكرية والصناعية الإيرانية.

اضافة اعلان