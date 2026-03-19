وول ستريت جورنال: ترامب يعارض شن مزيد من الضربات لمواقع الطاقة الإيرانية

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يرغب في شنّ أي ضربات أخرى على البنية التحتية للطاقة في إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على حقل غاز بارس الجنوبي الأربعاء.

