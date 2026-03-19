الخميس 2026-03-19 06:21 ص

وول ستريت جورنال: ترامب يعارض شن مزيد من الضربات لمواقع الطاقة الإيرانية

دونالد ترامب
الخميس، 19-03-2026 01:20 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يرغب في شنّ أي ضربات أخرى على البنية التحتية للطاقة في إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على حقل غاز بارس الجنوبي الأربعاء.

اضافة اعلان


وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، الذي كان على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على بارس، أيد الهجوم كرسالة إلى طهران ردا على إغلاقها لمضيق هرمز، وقد يكون منفتحا مرة أخرى على استهداف المزيد من منشآت الطاقة الإيرانية بناء على تصرفات طهران المستقبلية في المضيق.

 
 


واشنطن تدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة

العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني للبلاد

وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

صحيفة: وزارة الحرب الأميركية تطلب أكثر من 200 مليار دولار من أجل حرب إيران

قتيل ومصابون بهجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

إسرائيل تعلن بدء شنّ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ بدء الحرب

السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيّرة في الرياض والمناطق الشرقية

"الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

موسكو تدعو للحوار بين واشنطن وطهران لعودة الملاحة بمضيق هرمز



 






