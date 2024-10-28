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وول ستريت جورنال: لقاء الدوحة ركز على وضع الأساس لقمة أكبر بشأن غزة ولبنان

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 01:48 ص

الوكيل الإخباري-   قال وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع ان رئيس الموساد التقى في الدوحة رئيس الوزراء القطري ومدير سي آي إيه.

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وبين ان اللقاء ركز على وضع الأساس لقمة أكبر قريبا تناقش وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

 
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