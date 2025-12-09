ويتاكر: ترامب قد ينسحب من جهود التسوية في أوكرانيا إذا رأى أن اتفاق السلام مستحيل

وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الاثنين: "إذا رأى الرئيس ترامب أن الصفقة مستحيلة، فسيتراجع عنها وينسحب من هذا الأمر، وهو ما يتماشى مع طبيعة شخصيته كما تعلمون".
وفي الوقت نفسه، أعرب المسؤول الأمريكي، عن ثقته بأن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى تسوية الصراع، مؤكدا استمرار تحقيق "تقدم ملموس" في العملية التفاوضية، وداعيا فرق التفاوض إلى "مواصلة عملها الدؤوب".
وكانت الولايات المتحدة قد طرحت في نوفمبر الماضي، خطة مؤلفة من 28 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية، أثارت استياء كييف وعدد من شركائها الأوروبيين، ما دفع هذه الأطراف لمحاولة إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وأعلن فلاديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة ستتسلم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، نسخة معدلة من خطة التسوية في أوكرانيا، مكونة من 20 بندا بدلا من 28، حيث تم إعدادها خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في لندن.
ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا إلى أن الخطة الأمريكية الأصلية يمكن أن تشكل أساسا للاتفاقيات المستقبلية، شريطة العمل بدقة على كل نقطة فيها. وأكد أن روسيا تظل منفتحة على المفاوضات رغم أن التطورات الميدانية "تناسبها" لأنها تحقق أهداف العملية العسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
بوتين يؤكد تعزيز منظمة الأمن الجماعي خلال رئاسة روسيا للمنظمة في 2026
-
مصر .. جنازة مهيبة لـ 4 قضاة لقوا مصرعهم في حادث مروع
-
زاخاروفا: نزاع واسع النطاق في فنزويلا سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها
-
الرياض والدوحة توقعان اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية - قطر السريع
-
ترامب يستبعد بلير من قائمة مجلس السلام في غزة بعد اعتراض دول عربية وإسلامية
-
كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة
-
لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة
-
اتفاقية بين السعودية وقطر لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع يربط بينهما