ويتاكر: ترامب قد ينسحب من جهود التسوية في أوكرانيا إذا رأى أن اتفاق السلام مستحيل

الوكيل الإخباري- صرح المندوب الأمريكي لدى حلف "الناتو" ماثيو ويتاكر، بأن الرئيس دونالد ترامب قد يوقف جهوده لتسوية النزاع في أوكرانيا، إذا اقتنع بأن إبرام اتفاق سلام بين موسكو وكييف أمر مستحيل.



وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الاثنين: "إذا رأى الرئيس ترامب أن الصفقة مستحيلة، فسيتراجع عنها وينسحب من هذا الأمر، وهو ما يتماشى مع طبيعة شخصيته كما تعلمون".



وفي الوقت نفسه، أعرب المسؤول الأمريكي، عن ثقته بأن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى تسوية الصراع، مؤكدا استمرار تحقيق "تقدم ملموس" في العملية التفاوضية، وداعيا فرق التفاوض إلى "مواصلة عملها الدؤوب".

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت في نوفمبر الماضي، خطة مؤلفة من 28 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية، أثارت استياء كييف وعدد من شركائها الأوروبيين، ما دفع هذه الأطراف لمحاولة إدخال تعديلات جوهرية عليها.



وأعلن فلاديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة ستتسلم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، نسخة معدلة من خطة التسوية في أوكرانيا، مكونة من 20 بندا بدلا من 28، حيث تم إعدادها خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في لندن.

يأتي ذلك عقب محادثات عقدت في جنيف الأحد الماضي بين ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا نوقشت خلالها تعديلات على الاقتراح الأمريكي، حيث تطرقت إلى قضايا حساسة مثل حجم القوات الأوكرانية، والوضع في محطة زابوروجيه النووية، ومسألة نشر قوات الناتو في أوكرانيا، والمصير النهائي للأراضي المتنازع عليها.



ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا إلى أن الخطة الأمريكية الأصلية يمكن أن تشكل أساسا للاتفاقيات المستقبلية، شريطة العمل بدقة على كل نقطة فيها. وأكد أن روسيا تظل منفتحة على المفاوضات رغم أن التطورات الميدانية "تناسبها" لأنها تحقق أهداف العملية العسكرية.