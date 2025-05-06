ويتكوف: إدارة ترامب تعمل على توسيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن إدارة ترامب تبذل جهودا لتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.



جاء ذلك خلال فعالية تم تنظيمها في السفارة الإسرائيلية بواشنطن بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين "لاستقلال إسرائيل"، حيث قال ويتكوف: "هناك جهود كبيرة لتوسيع الاتفاقيات، ونعتقد أن هناك إعلانات متوقعة قريبا، مع تطلعنا لتحقيق تقدم ملموس بحلول العام المقبل".

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وأشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة التحديات في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا ولبنان وإيران، مؤكدا أن واشنطن تتفق على "عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".



يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية عام 2020 بتوقيع اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات والبحرين والسودان.



وفي أغسطس 2023، توصلت واشنطن والرياض إلى اتفاق مبدئي لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، لكن المفاوضات توقفت بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023.