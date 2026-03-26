ويتكوف: إيران تبحث عن مخرج

الوكيل الإخباري- قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الخميس، إن الولايات المتحدة الأميركية قدمت قائمة من 15 نقطة لإيران.





وأضاف أن القائمة تشكل إطار عمل لاتفاق سلام، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن الإيرانيون يماطلون في المحادثات.



ولفت ويتكوف إلى أن إيران رفضت مرارا طلبات أميركا في المحادثات.



وأشار إلى أن إيران تبحث عن مخرج.









