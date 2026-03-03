ويتكوف: إيران تمسكت بتخصيب الوقود النووي بالمفاوضات

وأوضح أن رد واشنطن على الإيرانيين كان أن الرئيس دونالد ترمب يرى أن لدى الولايات المتحدة الحق غير القابل للتصرف في إيقافهم تماما عند حدهم، وفق تعبيره.
وذكر أن "الرفض الإيراني أوضح لنا أن هدفهم هو الاحتفاظ بالتخصيب لأغراض التسلح""، على حد قوله.
وأضاف أن وفد التفاوض الأمريكي بحث مع الإيرانيين عدم التخصيب لـ10 سنوات على أن تدفع لهم واشنطن ثمن الوقود ولكن المقترح قوبل برفض قاطع، فيما قال الإيرانيون خلال المفاوضات "مباشرة ومن دون أي خجل" إن لديهم 460 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وفق وصفه.
ولفت إلى أن المفاوضين الإيرانيين كانوا على دراية بأن ما لديهم من اليورانيوم المخصب يمكن أن يصنع 11 قنبلة نووية، قائلا إن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يمكن رفعه إلى مستوى 90% خلال أسبوع أو 10 أيام.
