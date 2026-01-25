الأحد 2026-01-25 08:39 م

ويتكوف: المحادثات الأميركية مع نتنياهو بشأن غزة كانت بناءة وإيجابية

المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف
ستيف ويتكوف
 
الأحد، 25-01-2026 06:58 م

الوكيل الإخباري-   قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأحد، إن المحادثات التي أجراها مسؤولون أميركيون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن 20 بندا، كانت بناءة.

وأضاف ويتكوف في منشور على موقع إكس "تربط الولايات المتحدة وإسرائيل علاقات قوية وطويلة الأمد مبنية على التنسيق الوثيق والأولويات المشتركة. كانت المحادثات بناءة وإيجابية، إذ اتفق الجانبان على الخطوات التالية وأهمية استمرار التعاون في جميع المسائل الحيوية للمنطقة".

 
 


