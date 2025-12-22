ويتكوف: المحادثات بشأن أوكرانيا خلال الأيام الماضية كانت مثمرة

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على أوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من 4 سنوات في أقرب وقت ممكن، لكن روسيا تريد الاحتفاظ بالمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها، في حين ترفض كييف التنازل عن الأرض.
وبعد اجتماعه مع كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير السبت، التقى ويتكوف ومستشار ترامب غاريد كوشنر الأحد بمسؤولين من أوكرانيا وأوروبا، ثم اجتمعوا بشكل منفصل مع الوفد الأوكراني بقيادة رستم أوميروف.
ووصف ويتكوف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، محادثات الأحد بأنها "مثمرة وبناءة" وركزت على "نهج استراتيجي مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا" ولم يشر إلى محادثاته مع الروس.
وفي منشور منفصل على موقع إكس استخدم بعضا من اللغة نفسها، قال ويتكوف إن محادثاته مع دميترييف كانت أيضا "مثمرة وبناءة".
وأضاف "لا تزال روسيا ملتزمة تماما بتحقيق السلام في أوكرانيا. تثمن روسيا جهود الولايات المتحدة ودعمها لحل النزاع الأوكراني وإعادة إرساء الأمن العالمي".
