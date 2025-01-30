ويتكوف بحث مع المسؤولين الإسرائيليين خطط ترحيل الغزيين

12:06 ص

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الوكيل الإخباري- ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف بحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين الخطط المحتملة لترحيل سكان غزة. اضافة اعلان





وقد أعرب المسؤولون أنه بات لديهم انطباع بأن الأميركيين جادون في هذا الأمر، وليس مجرد عرض كلامي.