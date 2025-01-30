 
الخميس 2025-01-30 12:36 ص
 

ويتكوف بحث مع المسؤولين الإسرائيليين خطط ترحيل الغزيين

ويتكوف
ويتكوف
الخميس، 30-01-2025 12:06 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف بحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين الخطط المحتملة لترحيل سكان غزة.اضافة اعلان


وقد أعرب المسؤولون أنه بات لديهم انطباع بأن الأميركيين جادون في هذا الأمر، وليس مجرد عرض كلامي.
 
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