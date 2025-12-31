ويتكوف: محادثات مع كييف ودول أوروبية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وأضاف ويتكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ركزنا على سبل دفع المناقشات إلى الأمام بطريقة عملية نيابة عن عملية السلام التي يقودها رئيس الولايات المتحدة، بما في ذلك تعزيز الضمانات الأمنية ووضع آليات فعالة لفض النزاع للمساعدة في إنهاء الحرب وضمان عدم استئنافها".
وشارك في المحادثات أيضًا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجاريد كوشنر صهر ترامب وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف.
وقال زيلينسكي الثلاثاء إن مستشاري الأمن القومي من دول "تحالف الراغبين" الداعمة لكييف سيجتمعون في أوكرانيا يوم السبت، ثم سيجتمع قادة الدول في فرنسا في السادس من يناير كانون الثاني.
ويضم التحالف الذي تقوده بريطانيا وفرنسا أكثر من 30 دولة، لكن لم يتضح بعد أي من الدول سيشارك في الاجتماعات.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يستخدم حق النقض للمرة الأولى في ولايته الثانية
-
البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشأن "الأونروا"
-
نيويورك تايمز: ترامب بدأ يشك في قدرته على "إدهاش" بوتين
-
الخارجية الفرنسية: نتابع بقلق الوضع في اليمن
-
زيلينسكي يقيل رئيس سوق الأوراق المالية ولجنة الأوراق المالية الأوكرانية
-
ترامب يصف كيث كيلوغ بأنه "أحمق" لإشادته بزيلينسكي
-
صحيفة: بلجيكا وفرنسا تعارضان حظر استيراد اليورانيوم من روسيا
-
إصابة أكثر من 100 شخص في حادث تصادم قطارين في الهند