ويتكوف: محادثات مع كييف ودول أوروبية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الأربعاء 2025-12-31 10:48 م

الأربعاء، 31-12-2025 09:47 م
الوكيل الإخباري-   قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن مستشاري الرئيس دونالد ترامب أجروا محادثات الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومستشاري الأمن القومي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة مجتمعة باسم الترويكا الأوروبية، لمناقشة الخطوات التالية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.اضافة اعلان


وأضاف ويتكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ركزنا على سبل دفع المناقشات إلى الأمام بطريقة عملية نيابة عن عملية السلام التي يقودها رئيس الولايات المتحدة، بما في ذلك تعزيز الضمانات الأمنية ووضع آليات فعالة لفض النزاع للمساعدة في إنهاء الحرب وضمان عدم استئنافها".

وشارك في المحادثات أيضًا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجاريد كوشنر صهر ترامب وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف.

وقال زيلينسكي الثلاثاء إن مستشاري الأمن القومي من دول "تحالف الراغبين" الداعمة لكييف سيجتمعون في أوكرانيا يوم السبت، ثم سيجتمع قادة الدول في فرنسا في السادس من يناير كانون الثاني.

ويضم التحالف الذي تقوده بريطانيا وفرنسا أكثر من 30 دولة، لكن لم يتضح بعد أي من الدول سيشارك في الاجتماعات.
 
 


