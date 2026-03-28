ويتكوف: نتوقع ردا من إيران بشأن المقترح المكون من 15 نقطة

01:21 ص

الوكيل الإخباري- قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة تأمل في عقد اجتماعات مع إيران خلال أيام.





وأضاف ويتكوف في منتدى استثماري في ميامي بولاية فلوريدا "نعتقد أنه ستُعقد اجتماعات هذا الأسبوع. ونحن متفائلون بذلك بالتأكيد".



وتابع "لدينا اتفاق من 15 نقطة على الطاولة، وهو اتفاق حصل عليه الإيرانيون منذ فترة قصيرة. ونتوقع ردا منهم، ومن شأن ذلك أن يحل كل شيء".







