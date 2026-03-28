السبت 2026-03-28 02:39 ص

ويتكوف: نتوقع ردا من إيران بشأن المقترح المكون من 15 نقطة

السبت، 28-03-2026 01:21 ص
الوكيل الإخباري-  قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة تأمل في عقد اجتماعات مع إيران خلال أيام.اضافة اعلان


وأضاف ويتكوف في منتدى استثماري في ميامي بولاية فلوريدا "نعتقد أنه ستُعقد اجتماعات هذا الأسبوع. ونحن متفائلون بذلك بالتأكيد".

وتابع "لدينا اتفاق من 15 نقطة على الطاولة، وهو اتفاق حصل عليه الإيرانيون منذ فترة قصيرة. ونتوقع ردا منهم، ومن شأن ذلك أن يحل كل شيء".
 
 


ترامب: يبدو أن المرشد الإيراني أُصيب بجروح بالغة

عربي ودولي ترامب: يبدو أن المرشد الإيراني أُصيب بجروح بالغة

جرش: بدء أعمال صيانة شاملة للمسجد الهاشمي

أخبار محلية جرش: بدء أعمال صيانة شاملة للمسجد الهاشمي

ويتكوف: نتوقع ردا من إيران بشأن المقترح المكون من 15 نقطة

عربي ودولي ويتكوف: نتوقع ردا من إيران بشأن المقترح المكون من 15 نقطة

ترامب: المواقع النووية الإيرانية "سُحِقَت".. وعلى الإيرانيين فتح مضيق هرمز

عربي ودولي ترامب: المواقع النووية الإيرانية "سُحِقَت".. وعلى الإيرانيين فتح مضيق هرمز

3560 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الجمعة

أخبار محلية 3560 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الجمعة

أسعار النفط تحلق عالمياً وتوقعات بوصولها إلى أرقام قياسية تاريخية

أسواق ومال أسعار النفط تحلق عالمياً وتوقعات بوصولها إلى أرقام قياسية تاريخية

قتيل ومصابان بالاستهداف الصاروخي الإيراني لتل أبيب

عربي ودولي قتيل ومصابان بالاستهداف الصاروخي الإيراني لتل أبيب

الحوثيون قاب قوسين أو أدنى من دخول الحرب في حال استمرار التصعيد

عربي ودولي الحوثيون قاب قوسين أو أدنى من دخول الحرب في حال استمرار التصعيد



 






