الإثنين 2026-02-16 09:11 ص

ويتكوف وكوشنر سيمثلان واشنطن في المحادثات مع إيران في جنيف

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الإثنين، 16-02-2026 06:53 ص
الوكيل الإخباري-   يتوجّه كبير مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى جنيف هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع المفاوضين الإيرانيين بشأن الملف النووي لإيران، وفق ما أكّد البيت الأبيض الأحد.اضافة اعلان


وأكّد مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته أنّ ويتكوف وكوشنر سيمثلان واشنطن في المحادثات.

وفي وقت سابق، كانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيمثل طهران في المفاوضات، كما سيلتقي مع نظيرَيه السويسري والعُماني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت طهران وواشنطن استأنفتا مفاوضاتهما في مسقط في 6 شباط، بعد أشهر من انهيار المحادثات السابقة إثر شنّ إسرائيل حربا على إيران في حزيران الماضي، استمرت لـ12 يوما.

وانضمت الولايات المتحدة إلى تلك الحرب، ونفّذت ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت إيران إن محادثات جنيف ستكون "غير مباشرة"، كما كانت الجولة السابقة في سلطنة عُمان.
 
 


