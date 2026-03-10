ويتكوف يتحدّث عن زيارة محتملة لإسرائيل الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- تحدّث المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الثلاثاء، عن زيارة محتملة لإسرائيل الأسبوع المقبل بهدف التنسيق مع قيادة إسرائيل بشأن مواصلة الحرب على إيران.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، قال ويتكوف "على الأرجح سنجري هذه الرحلة الأسبوع المقبل"، لكنه لفت إلى أن التوقيت "غير مؤكد إلى الآن".