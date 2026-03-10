الثلاثاء 2026-03-10 10:05 م

ويتكوف يتحدّث عن زيارة محتملة لإسرائيل الأسبوع المقبل

المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف
ستيف ويتكوف
 
الثلاثاء، 10-03-2026 09:57 م

الوكيل الإخباري-   تحدّث المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الثلاثاء، عن زيارة محتملة لإسرائيل الأسبوع المقبل بهدف التنسيق مع قيادة إسرائيل بشأن مواصلة الحرب على إيران.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، قال ويتكوف "على الأرجح سنجري هذه الرحلة الأسبوع المقبل"، لكنه لفت إلى أن التوقيت "غير مؤكد إلى الآن".


وكشف ويتكوف أنه ألغى رحلة كان من المقرر أن يجريها هذا الأسبوع إلى إسرائيل رفقة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 
 


