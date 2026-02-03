ويتكوف يزور الكيان اليوم ويلتقي مع نتنياهو

ويأتي ذلك في الوقت الذي تمضي فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما في تنفيذ خطتها لإنهاء حرب غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أن ويتكوف سيصل الثلاثاء إلى إسرائيل. وسبق لويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر أن التقيا رئيس الوزراء في 24 كانون الثاني للدفع في اتجاه فتح معبر رفح بحسب ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة من الرئيس الأميركي.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة 30 شخصا بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان
-
محكمة أميركية توقف قرار ترامب بشأن الحماية المؤقتة للهايتيين
-
بيزشكيان يوجّه الخارجية لتهيئة أجواء تفاوضية مع واشنطن
-
حكم تاريخي .. 10 سنوات سجن لرئيسة وزراء بنغلاديش السابقة بتهم فساد
-
الرئيس الكولومبي يلتقي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض
-
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تلتقي رئيسة البعثة الدبلوماسية الأميركية
-
مسؤولون: كييف تتعرض لهجوم صاروخي
-
ترامب: هناك محادثات تجري مع إيران