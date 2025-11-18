ويتكوف يزور تركيا الأربعاء وينضم لمحادثات مع زيلنسكي

وذكر زيلنسكي أيضا أنه يعتزم الذهاب إلى تركيا الأربعاء بعد زيارته إلى إسبانيا الثلاثاء.
وأضاف أن أوكرانيا تستعد لتنشيط المفاوضات وأنها وضعت حلولا بشأن الحرب مع روسيا ستقترحها على شركائها.
-
أخبار متعلقة
-
تعيين البلجيكي ديكرو مديرا للبرنامج الأممي الإنمائي
-
اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى الحذر مع تفاقم الأزمة الدبلوماسية
-
انتخاب وتعيين أعضاء لجان أممية
-
ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا
-
ترامب: الصين بنت جيشها بأموال الولايات المتحدة
-
قتيلان بانزلاق تربة في شمال إيطاليا
-
وزير الخارجية الأميركي: قرار مجلس الأمن إنجاز تاريخي
-
ترامب: لا أستبعد أي سيناريوهات بشأن فنزويلا