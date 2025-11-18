ويتكوف يزور تركيا الأربعاء وينضم لمحادثات مع زيلنسكي

12:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754240 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مصدر تركي، الثلاثاء، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف سيزور تركيا الأربعاء وينضم إلى محادثات مزمعة هناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. اضافة اعلان





وذكر زيلنسكي أيضا أنه يعتزم الذهاب إلى تركيا الأربعاء بعد زيارته إلى إسبانيا الثلاثاء.



وأضاف أن أوكرانيا تستعد لتنشيط المفاوضات وأنها وضعت حلولا بشأن الحرب مع روسيا ستقترحها على شركائها.