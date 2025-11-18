الثلاثاء 2025-11-18 01:53 م
 

ويتكوف يزور تركيا الأربعاء وينضم لمحادثات مع زيلنسكي

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف
 
الثلاثاء، 18-11-2025 12:14 م
الوكيل الإخباري-   قال مصدر تركي، الثلاثاء، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف سيزور تركيا الأربعاء وينضم إلى محادثات مزمعة هناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.اضافة اعلان


وذكر زيلنسكي أيضا أنه يعتزم الذهاب إلى تركيا الأربعاء بعد زيارته إلى إسبانيا الثلاثاء.

وأضاف أن أوكرانيا تستعد لتنشيط المفاوضات وأنها وضعت حلولا بشأن الحرب مع روسيا ستقترحها على شركائها.
 
 
