ويتكوف يشير إلى إحراز "تقدم هام" في محادثات جنيف بين روسيا وأوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأربعاء، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا التي تقودها واشنطن في جنيف لإنهاء الحرب في أوكرانيا أحرزت "تقدما هاما"، حيث من المقرر أن يبدأ الجانبان يوما ثانيا من المفاوضات.





وكتب ويتكوف على منصة إكس "نجاح الرئيس ترامب في جمع طرفي النزاع في هذه الحرب أدى إلى إحراز تقدم هام، ونحن فخورون بالعمل تحت قيادته لوقف القتل في هذا النزاع المروع. الطرفان اتفقا على إطلاع قيادتيهما على آخر المستجدات ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق".



وتستأنف الأربعاء المباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف، التي ترمي إلى التوصل إلى حل يُنهي أربع سنوات من الحرب في أوكرانيا.



وتستند إلى خطة أميركية أُعلنت قبل أشهر، وما زالت قضية تقديم كييف تنازلات تتعلق بمساحات من الأراضي مقابل ضمانات أمنية محور النقاشات.



وتتعثر المباحثات بشكل خاص عند مصير حوض دونباس الصناعي في الشرق الأوكراني. وتطلب موسكو انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك، وهو ما ترفضه كييف.



وتشكل مباحثات جنيف استكمالا لجولتي تفاوض عقدتا في أبو ظبي لم يُحرز فيهما أي تقدّم فعلي.

