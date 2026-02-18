الأربعاء 2026-02-18 10:19 ص

ويتكوف يشير إلى إحراز "تقدم هام" في محادثات جنيف بين روسيا وأوكرانيا

جانب من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا التي تقودها واشنطن في جنيف
جانب من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا التي تقودها واشنطن في جنيف
 
الأربعاء، 18-02-2026 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأربعاء، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا التي تقودها واشنطن في جنيف لإنهاء الحرب في أوكرانيا أحرزت "تقدما هاما"، حيث من المقرر أن يبدأ الجانبان يوما ثانيا من المفاوضات.اضافة اعلان


وكتب ويتكوف على منصة إكس "نجاح الرئيس ترامب في جمع طرفي النزاع في هذه الحرب أدى إلى إحراز تقدم هام، ونحن فخورون بالعمل تحت قيادته لوقف القتل في هذا النزاع المروع. الطرفان اتفقا على إطلاع قيادتيهما على آخر المستجدات ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق".

وتستأنف الأربعاء المباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف، التي ترمي إلى التوصل إلى حل يُنهي أربع سنوات من الحرب في أوكرانيا.

وتستند إلى خطة أميركية أُعلنت قبل أشهر، وما زالت قضية تقديم كييف تنازلات تتعلق بمساحات من الأراضي مقابل ضمانات أمنية محور النقاشات.

وتتعثر المباحثات بشكل خاص عند مصير حوض دونباس الصناعي في الشرق الأوكراني. وتطلب موسكو انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك، وهو ما ترفضه كييف.

وتشكل مباحثات جنيف استكمالا لجولتي تفاوض عقدتا في أبو ظبي لم يُحرز فيهما أي تقدّم فعلي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة فوائد صحية كبيرة للشوكولاتة الداكنة

الصفدي يناقش مع نظرائه الإجراءات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة

أخبار محلية الصفدي يشارك في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول أوضاع الشرق الأوسط

ز

عربي ودولي مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع

​الضمان الاجتماعي: التعديلات جاءت لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق الأجيال

خاص بالوكيل ​الضمان الاجتماعي لـ برنامج الوكيل: التعديلات جاءت لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق الأجيال

مادورو أمام القضاء الأمريكي وموعد جديد للجلسة الثانية

عربي ودولي مادورو أمام القضاء الأمريكي وموعد جديد للجلسة الثانية

تقرير طبي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لنتنياهو

فلسطين تقرير طبي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لنتنياهو

مجلس السلام يعقد الخميس اجتماعه الافتتاحي في واشنطن

عربي ودولي واشنطن تستضيف الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الخميس

بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!

فن ومشاهير بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!



 






الأكثر مشاهدة