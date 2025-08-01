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ويتكوف يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح

ويتكوف يصل مركز مساعدات في غزة
ويتكوف يصل مركز مساعدات في غزة
 
الجمعة، 01-08-2025 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   وصل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إلى مركز توزيع المساعدات في رفح جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


أعلن البيت الأبيض أن ويتكوف سيتوجه إلى غزة اليوم الجمعة لتفقد عملية تسليم المساعدات الغذائية، بينما يعمل على وضع خطة نهائية لتسريع عمليات تسليم الإمدادات إلى القطاع.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "سيقدم المبعوث الخاص والسفير إفادة للرئيس فورًا بعد زيارتهما من أجل الموافقة على خطة نهائية لتوزيع الغذاء والمساعدات في المنطقة".

سكاي نيوز
 
 
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