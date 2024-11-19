وينسلاند: الشرق الأوسط عند مفترق طرق قاتم

ودعا وينسلاند، في إحاطة أمام مجلس الأمن الذي ناقش قضية فلسطين، المجتمع الدولي للتحرك الآن من أجل "تغيير المسار الخطير الذي نسلكه".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الحرب الطاحنة والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة تسببت في دمار شامل وخسائر فادحة، واصفا الوضع الإنساني في غزة مع بداية فصل الشتاء، بـ"الكارثي"، وخاصة التطورات في شمال غزة مع نزوح واسع النطاق وشبه كامل للسكان وتدمير واسع النطاق وتطهير الأراضي، وسط ما يبدو وكأنه تجاهل مقلق للقانون الدولي الإنساني.
وأكد وينسلاند أن الظروف الحالية في غزة "هي من بين أسوأ الظروف التي شهدناها خلال الحرب بأكملها ولا نتوقع تحسنها".
وبشأن الضفة الغربية المحتلة قال إنها "ما تزال عالقة في دوامة مدمرة من العنف واليأس"، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في المنطقة (أ) وإلى ارتفاع مستويات العنف المرتبط بالمستوطنين.
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