وينسلاند: الشرق الأوسط عند مفترق طرق قاتم

الوكيل الإخباري- قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إنه بعد عام من الحرب المروعة وإراقة الدماء في الشرق الأوسط، أصبحت المنطقة عند مفترق طرق قاتم.

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ودعا وينسلاند، في إحاطة أمام مجلس الأمن الذي ناقش قضية فلسطين، المجتمع الدولي للتحرك الآن من أجل "تغيير المسار الخطير الذي نسلكه".



وأشار المسؤول الأممي إلى أن الحرب الطاحنة والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة تسببت في دمار شامل وخسائر فادحة، واصفا الوضع الإنساني في غزة مع بداية فصل الشتاء، بـ"الكارثي"، وخاصة التطورات في شمال غزة مع نزوح واسع النطاق وشبه كامل للسكان وتدمير واسع النطاق وتطهير الأراضي، وسط ما يبدو وكأنه تجاهل مقلق للقانون الدولي الإنساني.



وأكد وينسلاند أن الظروف الحالية في غزة "هي من بين أسوأ الظروف التي شهدناها خلال الحرب بأكملها ولا نتوقع تحسنها".