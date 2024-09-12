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«ياغي» يحصد أرواح 200 شخص في فيتنام

من المصدر
من المصدر
الخميس، 12-09-2024 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم (الخميس)، أن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار «ياغي» أودت بحياة ما لا يقل عن 200 شخصاً في فيتنام، في حين ما زال هناك أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

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واجتاح إعصار «ياغي»، الأقوى الذي يضرب شمال فيتنام منذ نحو 30 عاماً، المنطقة السبت الماضي، حاملاً رياحاً قوية وأمطاراً استوائية.

 

وتعهّدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم، منح فيتنام 3 ملايين دولار أسترالي (1.9 مليون دولار أميركي) من أجل المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية الأخرى.



وقالت وونغ: «دعمنا سوف يركّز على الاستجابة السريعة والتعافي المبكر بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر، التي تشمل النساء والأطفال والأشخاص الذين يعانون من إعاقات، والمجتمعات التي تعيش في مناطق ريفية معزولة، والمناطق النائية».

 
gnews

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