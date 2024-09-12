«ياغي» يحصد أرواح 200 شخص في فيتنام

وقالت وونغ: «دعمنا سوف يركّز على الاستجابة السريعة والتعافي المبكر بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر، التي تشمل النساء والأطفال والأشخاص الذين يعانون من إعاقات، والمجتمعات التي تعيش في مناطق ريفية معزولة، والمناطق النائية».
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