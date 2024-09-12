«ياغي» يحصد أرواح 200 شخص في فيتنام

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم (الخميس)، أن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار «ياغي» أودت بحياة ما لا يقل عن 200 شخصاً في فيتنام، في حين ما زال هناك أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

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واجتاح إعصار «ياغي»، الأقوى الذي يضرب شمال فيتنام منذ نحو 30 عاماً، المنطقة السبت الماضي، حاملاً رياحاً قوية وأمطاراً استوائية.