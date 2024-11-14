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يديعوت أحرونوت: إسرائيل تسعى لحل مع حزب الله بالضغط العسكري

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 14-11-2024 03:12 م
الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال حربه على حزب الله بلبنان إلى التوصل لترتيبات سياسية على أساس القرار الأممي رقم 1701، ولكن من خلال استمرار وتصعيد الضغط العسكري في منطقة جنوب لبنان والقصف المكثف على بيروت.اضافة اعلان


وجاء ذلك في تقرير للمحلل العسكري للصحيفة رون بن يشاي الذي يرافق قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني، حيث تحدث فيه عن أهداف إسرائيل من حربها على لبنان، كما ركز فيه على الصعوبات التي يواجهها جنود الاحتياط من خلال خدمتهم التي طالت في الحرب على غزة ولبنان.

وتكمن أهمية هذا التقرير أنه يأتي بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس أمس المثير للجدل، والذي قال فيه إن إسرائيل لن توقف الحرب على لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله.

الجزيرة
 
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