يديعوت أحرونوت: التحقيق بقضية التسريبات هدفه وقف تسريب معلومات خطيرة

وقالت الصحيفة إن معتقلين على خلفية التسريبات يعملون بوحدة سرية مهمتها منع التسريب والحفاظ على الأسرار الأمنية.
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