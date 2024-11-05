يديعوت أحرونوت: التحقيق بقضية التسريبات هدفه وقف تسريب معلومات خطيرة

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الوكيل الإخباري- نقلت يديعوت أحرونوت، عن مصادر أمنية، قولها إن هدف بدء التحقيق في قضية التسريبات هو وقف تسريب معلومات خطيرة خلال الحرب. اضافة اعلان





وقالت الصحيفة إن معتقلين على خلفية التسريبات يعملون بوحدة سرية مهمتها منع التسريب والحفاظ على الأسرار الأمنية.