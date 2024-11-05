 
الثلاثاء 2024-11-05 02:53 ص
 

يديعوت أحرونوت: التحقيق بقضية التسريبات هدفه وقف تسريب معلومات خطيرة

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 05-11-2024 01:31 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت يديعوت أحرونوت، عن مصادر أمنية، قولها إن هدف بدء التحقيق في قضية التسريبات هو وقف تسريب معلومات خطيرة خلال الحرب.اضافة اعلان


وقالت الصحيفة إن معتقلين على خلفية التسريبات يعملون بوحدة سرية مهمتها منع التسريب والحفاظ على الأسرار الأمنية.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة كيف يمكن التغلب على الانزلاق الغضروفي؟

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله أطلق 90 قذيفة صاروخية تجاه إسرائيل

ارشيفية

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية

ارشيفية

فلسطين إصابة 6 أطفال بقصف إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان بغزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: مستعدون للتوسع في برنامج المدارس الصحية

نتنياهو

عربي ودولي يديعوت أحرونوت: التحقيق بقضية التسريبات هدفه وقف تسريب معلومات خطيرة

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله: قصفنا بالصواريخ تحركا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس

تعبيرية

طب وصحة خصائص فيتامين د ومصادره



 


الأكثر مشاهدة