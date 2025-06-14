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يديعوت أحرونوت: تقرير أولي عن سقوط صواريخ في حيفا وطمرة

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أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 11:47 م

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن التقارير الأولية تشير إلى سقوط صواريخ في حيفا وطمرة.

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وأضافت أن سلاح الجو اعترض عشرات الصواريخ بما في ذلك خارج الأجواء الإسرائيلية.

 

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اندلاع حريق في منشأة استراتيجية قرب مدينة حيفا، وذلك عقب موجة من الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت قبل قليل باتجاه إسرائيل.

 

 
gnews

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