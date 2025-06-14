يديعوت أحرونوت: تقرير أولي عن سقوط صواريخ في حيفا وطمرة

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن التقارير الأولية تشير إلى سقوط صواريخ في حيفا وطمرة.

اضافة اعلان

وأضافت أن سلاح الجو اعترض عشرات الصواريخ بما في ذلك خارج الأجواء الإسرائيلية.