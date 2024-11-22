يديعوت أحرونوت: تنفيذ وقف إطلاق النار مع لبنان خلال أيام

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر لها، أنّ أبرز التفاصيل العالقة بعد محادثات هوكستين هي رفض إسرائيل دورا لفرنسا في آلية المراقبة.
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