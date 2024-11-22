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يديعوت أحرونوت: تنفيذ وقف إطلاق النار مع لبنان خلال أيام

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الجمعة، 22-11-2024 11:34 م
الوكيل الإخباري-   - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن تقديرات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن وقف لإطلاق النار مع لبنان خلال أيام إذا بقيت تفاصيل صغيرة عالقة.اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر لها، أنّ أبرز التفاصيل العالقة بعد محادثات هوكستين هي رفض إسرائيل دورا لفرنسا في آلية المراقبة.
 
gnews

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