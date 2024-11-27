يديعوت أحرونوت: خسائر مادية هائلة بالشمال

وأضاف هناك إصابات كثيرة في الشمال لم يتم الإبلاغ عنها بعد، لأنه تم إخلاء المستوطنين أو لأن الإصابات في مناطق التي لا يمكن إدخالها بناء على تعليمات الجيش.
-
أخبار متعلقة
-
سانا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدتين وسط سوريا
-
حزب الله يعلن عن عمليات ضد إسرائيل
-
واشنطن: إسرائيل ستنسحب من لبنان بعد انتشار الجيش اللبناني
-
بن غفير: الاتفاق مع لبنان خطأ فادح
-
تسريبات إسرائيلية حول تفاصيل وقف إطلاق النار
-
بن غفير: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لا يحقق أهداف الحرب
-
حزب الله: لن نسمح لنتنياهو بتمرير فخ بالاتفاق
-
نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار في لبنان