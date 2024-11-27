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يديعوت أحرونوت: خسائر مادية هائلة بالشمال

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 02:06 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد صحيفة يديعوت أحرونوت عن بيانات ضريبة الأملاك ان 9 آلاف مبنى وأكثر من 7 آلاف مركبة تضررت بشكل كامل بنيران حزب الله. وحتى الآن تم دفع نحو 140 مليون شيكل لتعويض الأضرار.

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وأضاف هناك إصابات كثيرة في الشمال لم يتم الإبلاغ عنها بعد، لأنه تم إخلاء المستوطنين أو لأن الإصابات في مناطق التي لا يمكن إدخالها بناء على تعليمات الجيش.

 
gnews

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