يديعوت أحرونوت: خسائر مادية هائلة بالشمال

الوكيل الإخباري- أفاد صحيفة يديعوت أحرونوت عن بيانات ضريبة الأملاك ان 9 آلاف مبنى وأكثر من 7 آلاف مركبة تضررت بشكل كامل بنيران حزب الله. وحتى الآن تم دفع نحو 140 مليون شيكل لتعويض الأضرار.

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