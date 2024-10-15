يديعوت أحرونوت: مخاوف من طريقة اتخاذ القرارات بمواجهة حزب الله

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مقاتلين في وحدة إغوز تحدثوا مع قادتهم بشأن مخاوفهم من طريقة اتخاذ القرارات في الوحدة خلال المواجهة مع حزب الله. اضافة اعلان





وأضافت الصحيفة أن المخاوف تشمل شروط الخدمة وطريقة مهاجمة بعض الأهداف خلال المواجهات الأخيرة، وطالب المقاتلون في وحدة إغوز بتغيير الطريقة التي يتخذ بها قادتهم القرارات قبل القتال عبر الحدود مجددا.