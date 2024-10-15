يديعوت أحرونوت: مخاوف من طريقة اتخاذ القرارات بمواجهة حزب الله

وأضافت الصحيفة أن المخاوف تشمل شروط الخدمة وطريقة مهاجمة بعض الأهداف خلال المواجهات الأخيرة، وطالب المقاتلون في وحدة إغوز بتغيير الطريقة التي يتخذ بها قادتهم القرارات قبل القتال عبر الحدود مجددا.
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