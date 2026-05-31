الأحد 2026-05-31 06:52 ص

"يسرائيل هيوم": عشرات الناقلات تعبر مضيق هرمز بتصاريح إيرانية

ارشيفية
 
الأحد، 31-05-2026 05:28 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر دبلوماسية واستخباراتية لموقع "يسرائيل هيوم" عن عبور عشرات ناقلات النفط والغاز المسال مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، بعد حصولها على تصاريح عبور من إيران والحرس الثوري.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها موقع "يسرائيل هيوم" من ثلاثة مصادر دبلوماسية واستخباراتية، فإن بعض الناقلات عبرت برفقة الأسطول الأمريكي، في حين أكدت مصادر أخرى أن جزءا من العبور تم بعد تنسيق ودفع رسوم لطهران والحرس الثوري. ووصلت معظم الناقلات إلى الصين والهند، بينما شقت ناقلات أخرى تحمل غازا مسالا من قطر طريقها إلى أسواق في أوروبا.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن قطر قامت بتحويل أموال إلى إيران كدفعة مقابل عبور الناقلات في مضيق هرمز، إضافة إلى قنوات سرية أخرى ساعدت النظام الإيراني على التعامل مع العقوبات. وجاء ذلك في وقت عرضت فيه الدوحة أن تكون الدفعة الأولى لإيران في إطار التفاهمات الجاري بلورتها بمبلغ 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة لديها.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع هذه التقارير. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ماجد الأنصاري، في بيان له عبر منصة "إكس"، أن "التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق هي عارية من الصحة".

وشدد الأنصاري على أن هذه المزاعم يتم تداولها من قبل "أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن جهود قطر الدبلوماسية "معروفة وواضحة"، وأن هذه السرديات ما هي إلا "محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام".

 
 


