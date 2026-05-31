"يسرائيل هيوم": عشرات الناقلات تعبر مضيق هرمز بتصاريح إيرانية

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن قطر قامت بتحويل أموال إلى إيران كدفعة مقابل عبور الناقلات في مضيق هرمز، إضافة إلى قنوات سرية أخرى ساعدت النظام الإيراني على التعامل مع العقوبات. وجاء ذلك في وقت عرضت فيه الدوحة أن تكون الدفعة الأولى لإيران في إطار التفاهمات الجاري بلورتها بمبلغ 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة لديها.
في المقابل، نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع هذه التقارير. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ماجد الأنصاري، في بيان له عبر منصة "إكس"، أن "التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق هي عارية من الصحة".
وشدد الأنصاري على أن هذه المزاعم يتم تداولها من قبل "أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن جهود قطر الدبلوماسية "معروفة وواضحة"، وأن هذه السرديات ما هي إلا "محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام".
