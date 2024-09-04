 
الأربعاء 2024-09-04 10:05 ص
 

 

يعد 10 سنوات من القطيعة.. السيسي في تركيا

خلال زيارة أردوغان للقاهرة مؤخرا | أرشيفية
خلال زيارة أردوغان للقاهرة مؤخرا | أرشيفية
الأربعاء، 04-09-2024 09:12 ص

الوكيل الإخباري-   يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تركيا، الأربعاء، بناءً على دعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخير للقاهرة في فبراير الماضي، والتي جاءت بعد قطيعة دامت أكثر من 10 سنوات.

اضافة اعلان


وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد أن شهدت خلافات وتوترات دامت لسنوات، عقب زيارات متبادلة بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية العام الماضي.


وكانت نقطة التحول الرئيسية هي اللقاء بين أردوغان والسيسي في نوفمبر 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المقرر أن تتصدر الحرب الإسرائيلية على غزة، أجندة الزيارة، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى، مثل الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال.


وعلى الجانب الاقتصادي، من المقرر أن يبحث الطرفان كيفية العمل على تحقيق زيادة في حجم التجارة بين البلدين من 10 إلى 15 مليار دولار، بجانب قضايا الطاقة والغاز الطبيعي، والتعاون في مجالات الصحة والسياحة والدفاع، وفق وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.


وفي 21 يوليو الماضي، قال الرئيس التركي إن تطوير علاقات بلاده مع مصر "سيعزز كثيراً من إمكاناتنا الاقتصادية".

 
gnews

أحدث الأخبار

معركة طوفان الأقصى

فلسطين خبير عسكري: الاحتلال بدأ حرب استنزاف وتجنب الاشتباك المباشر مع المقاومة

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تواصل انخفاضها وخام برنت دون 74 دولارا للبرميل

كاميرا المراقبة توثق لحظة وقوع الحادث

منوعات شاهد.. لحظات تحبس الأنفاس لاقتحام مركبة منزلاً في أمريكا

جانب من اللقاء

خاص بالوكيل طالب أردني يبتكر "درون" لإطفاء الحرائق في المباني

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي 410 دنانير سعر الليرة الإنجليزي في الأردن الاربعاء

تعبيرية

طب وصحة الكرز.. فوائد عظيمة وأمراض في طي النسيان

الذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الاردن الاربعاء

الشاب الراحل عبد الله حسن زهرة

منوعات تفاصيل وفاة شاب تنبأ برحيله قبل شهر في مصر



 


الأكثر مشاهدة