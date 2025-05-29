"يونهاب": تحطم طائرة في منطقة نامغو بمدينة بوهان في كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "يونهاب" اليوم الخميس بأن طائرة تحطمت في منطقة نامغو بمدينة بوهان في كوريا الجنوبية.



وأوضحت الوكالة أن الطائرة عسكرية وتابعة للبحرية.

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