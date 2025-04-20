"يونهاب": تعليق الرحلات الجوية لسلاح الجو الكوري الجنوبي

الوكيل الإخباري- أوقفت القوات الجوية الكورية الجنوبية اليوم الأحد جميع رحلاتها بعد سقوط مدافع رشاشة من طائرة هجومية تابعة لها، ما يعرض التدريبات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة للخطر.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول في سلاح الجو الكوري الجنوبي قوله: "باستثناء القوات المسؤولة عن المراقبة والاستطلاع وبعض القوات الضرورية للاستجابة الطارئة، تم تعليق جميع الرحلات الجوية حتى صباح يوم 22 أبريل".

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وأشار ذات المتحدث إلى أن هذه الإجراءات عطلت المناورات الجوية المشتركة بين سلاح الجو الكوري الجنوبي والولايات المتحدة تحت اسم Freedom Flag، كما تم تعليق جميع الرحلات التي كانت مقررة ضمن تلك المناورات".



ولفت إلى أن القوات الجوية تعتزم إجراء فحص شامل لضمان سلامة جميع الطائرات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية إضافية للطيارين والفنيين لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، ويتوقع أن يتم استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من ظهيرة يوم 22 أبريل.



وحسبما ذكرت "يونهاب"، خلال تدريبات إطلاق نار ليلية أجريت يوم 18 أبريل، سقطت من طائرة هجوم خفيفة من طراز KA-1 تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي فوق منطقة بيونغتشان في شرق البلاد، حاويتان تحتويان على مدافع رشاشة وكذلك خزاني وقود خارجيين.



إلى جانب المدافع، سقطت 500 طلقة من الذخيرة عيار 12.7 ملم، وقد وقعت الحادثة في منطقة جبلية ولم تتسبب بأي أضرار للممتلكات المدنية.



وتمكنت القوات العسكرية من العثور على المدافع وجزء كبير من الذخيرة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن خزانات الوقود.



ومن جانبه برر الطيار المسؤول عن الطائرة الهجومية للجنة التحقيق هذه الواقعة بالنقر على زر التخلص من الحمولة عن طريق الخطأ.