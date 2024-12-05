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"يونهاب": قائد القوات البرية في كوريا الجنوبية يعلن استعداده للاستقالة

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أرشيفية
الخميس، 05-12-2024 12:47 م

الوكيل الإخباري- أعلن قائد القوات البرية في كوريا الجنوبية بارك آن سو، أنه مستعد للاستقالة بسبب فرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية الطارئة بتوصية منه.

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وأدلى بارك آن سو بهذا التصريح خلال جلسة طارئة للجنة الدفاع البرلمانية، مؤكدا أنه عرض الاستقالة لوزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون في اليوم السابق.

وكان بارك قد تم تعيينه لقيادة قيادة الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا بعد أن أعلن يون بشكل غير متوقع فرض الأحكام العرفية الطارئة في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي، لكنه رفعها بعد ساعات بعد أن صوتت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة برفضها.

 

RT

 
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