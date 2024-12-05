"يونهاب": قائد القوات البرية في كوريا الجنوبية يعلن استعداده للاستقالة

وكان بارك قد تم تعيينه لقيادة قيادة الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا بعد أن أعلن يون بشكل غير متوقع فرض الأحكام العرفية الطارئة في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي، لكنه رفعها بعد ساعات بعد أن صوتت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة برفضها.
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