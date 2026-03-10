“يونيسف”: نزوح 700 ألف شخص بينهم 200 ألف طفل في لبنان

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الاثنين، إن تصاعد الأعمال القتالية في لبنان أجبر نحو 700 ألف شخص على الفرار من منازلهم، بينهم قرابة 200 ألف طفل، مع دخول الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

اضافة اعلان