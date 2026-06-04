الخميس 2026-06-04 02:53 م

يونيفل: مقتل عنصر من قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان

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أرشيفية
 
الخميس، 04-06-2026 01:07 م

الوكيل الإخباري- قُتل عنصر من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وأصيب اثنان آخران عند إصابة قاعدتهم في جنوب البلاد بقذائف، وفق ما أعلنت القوة الدولية الخميس.

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وأوضحت اليونيفل في بيان أن عنصرين آخرين من قواتها أُصيبا في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء.


وقال مصدر أمني، إنّ "قذائف طالت قاعدة اليونيفل في قرية إبل السقي".

 
 


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