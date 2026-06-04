يونيفل: مقتل عنصر من قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- قُتل عنصر من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وأصيب اثنان آخران عند إصابة قاعدتهم في جنوب البلاد بقذائف، وفق ما أعلنت القوة الدولية الخميس.

اضافة اعلان



وأوضحت اليونيفل في بيان أن عنصرين آخرين من قواتها أُصيبا في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء.