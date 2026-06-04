يونيفل: مقتل عنصر من قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان

وأوضحت اليونيفل في بيان أن عنصرين آخرين من قواتها أُصيبا في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وقال مصدر أمني، إنّ "قذائف طالت قاعدة اليونيفل في قرية إبل السقي".
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