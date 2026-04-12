الإثنين 2026-04-13 02:38 ص

"يونيفيل" تقول إن دبابة إسرائيلية صدمت آلياتها في جنوب لبنان

يونيفيل
يونيفيل
 
الأحد، 12-04-2026 09:58 م

الوكيل الإخباري-   قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (يونيفيل) الأحد إن دبابة إسرائيلية صدمت آليات تابعة لها في جنوب البلاد، حيث تدور حرب بين إسرائيل وحزب الله منذ آذار/مارس الماضي.

اضافة اعلان


وجاء في بيان لليونيفيل إنه تم تسجيل حالتين (الأحد) أقدم فيهما جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي على صدم آليات تابعة لليونيفيل باستخدام دبابة ميركافا، مما أدى في إحدى الحالتين إلى أضرار جسيمة، مضيفا أن الجنود الإسرائيليين أقدموا أيضا على قطع طريق في بلدة البياضة في جنوب لبنان "تُستخدم للوصول إلى مواقع اليونيفيل".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة