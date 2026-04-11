10 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان من بينهم مسعفون

وأفادت الوزارة بثلاثة بيانات منفصلة بأن غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير في النبطية أدت إلى "أربعة شهداء من بينهم مسعف للهيئة الصحية"، بينما أدّت غارة على بلدة زفتا "إلى 3 شهداء من بينهم شهيد في الدفاع المدني اللبناني"، واستشهد ثلاثة أشخاص من بينهم مسعف في الهيئة الصحية أيضا بغارة على بلدة تول.
وجددت وزارة الصحة استنكار الاستهداف المتكرر للطواقم الصحية والخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن هذه الارتكابات توثق في دعاوى دولية لحفظ حقوق من يضحون بأنفسهم للخدمة الإنقاذية الإنسانية.
إلى ذلك تلقى رؤساء بلديات العباسية وطورا وبدياس اتصالات من الاحتلال الإسرائيلي يطلب فيها إخلاء هذه البلدات.
ونفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة مجدل زون وبلدة كفررمان.
