السبت 2026-04-11 11:40 م

10 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان من بينهم مسعفون

تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان
 
السبت، 11-04-2026 02:16 م
الوكيل الإخباري-   استشهد 10 أشخاص السبت بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان من بينهم ثلاثة مسعفين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، في ظلّ الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحزب الله.اضافة اعلان


وأفادت الوزارة بثلاثة بيانات منفصلة بأن غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير في النبطية أدت إلى "أربعة شهداء من بينهم مسعف للهيئة الصحية"، بينما أدّت غارة على بلدة زفتا "إلى 3 شهداء من بينهم شهيد في الدفاع المدني اللبناني"، واستشهد ثلاثة أشخاص من بينهم مسعف في الهيئة الصحية أيضا بغارة على بلدة تول.

وجددت وزارة الصحة استنكار الاستهداف المتكرر للطواقم الصحية والخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن هذه الارتكابات توثق في دعاوى دولية لحفظ حقوق من يضحون بأنفسهم للخدمة الإنقاذية الإنسانية.

إلى ذلك تلقى رؤساء بلديات العباسية وطورا وبدياس اتصالات من الاحتلال الإسرائيلي يطلب فيها إخلاء هذه البلدات.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة مجدل زون وبلدة كفررمان.
 
 


