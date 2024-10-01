 
الثلاثاء 2024-10-01 10:46 ص
 
 

10 شهداء من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شهداء في لبنان بعد قصف الاحتلال
شهداء في لبنان بعد قصف الاحتلال
الثلاثاء، 01-10-2024 08:52 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 10 أشخاص بينهم أطفال وأصيب 5 آخرون جميعهم من عائلة واحدة، الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة الداودية جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن “العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة في بلدة الداودية الجنوبية، ذهب ضحيتها 10 أشخاص من عائلة واحدة وجرح 5 آخرون، عندما أغارت طائرات حربية معادية على منزلهم في البلدة ودمرته”.

وأضافت، أن “الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية هم: هنية حسين، وأحمد يوسف دياب، وعباس يوسف دياب، وحسن يوسف دياب وزوجته ميساء أخضر، إضافة لسيرين حسن دياب، ويوسف حسن دياب، وندى يوسف دياب وابنتها (لم تذكر الوكالة اسمها)، وحسن جميل دياب.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل ارتفاعاً جديداً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟

علم اليابان

عربي ودولي اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة

مخبز في لبنان

عربي ودولي إقفال 50 مخبزاً في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

فلاديمير بوتين

عربي ودولي الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 133 ألف فرد إضافي

أوستن

عربي ودولي أمريكا قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

الشاب محمد أبو حامده

نعـي فـاضل أردنيون ينعون الشاب محمد أبو حامده بعد رحيله بحادث مؤسف

تعبيرية

طب وصحة هذه علامات خفية على فساد الحمص



 


الأكثر مشاهدة