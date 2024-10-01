10 شهداء من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن “العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة في بلدة الداودية الجنوبية، ذهب ضحيتها 10 أشخاص من عائلة واحدة وجرح 5 آخرون، عندما أغارت طائرات حربية معادية على منزلهم في البلدة ودمرته”.
وأضافت، أن “الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية هم: هنية حسين، وأحمد يوسف دياب، وعباس يوسف دياب، وحسن يوسف دياب وزوجته ميساء أخضر، إضافة لسيرين حسن دياب، ويوسف حسن دياب، وندى يوسف دياب وابنتها (لم تذكر الوكالة اسمها)، وحسن جميل دياب.
وكالات
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