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10 شهداء و 15 جريحا في قصف إسرائيلي على بلدة قانا

علم دولة لبنان
لبنان
الثلاثاء، 15-10-2024 11:13 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 10 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين في غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، على بلدة قانا جنوب لبنان وفق مصدر أمني لبناني.

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وأضاف المصدر أن هذا القصف هو تصعيد جديد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج.

 
gnews

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