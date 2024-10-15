10 شهداء و 15 جريحا في قصف إسرائيلي على بلدة قانا

وأضاف المصدر أن هذا القصف هو تصعيد جديد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعترض مسيّرة قبل دخولها الأراضي المحتلة
-
نتنياهو لماكرون: أعارض أي وقف أحادي الجانب لإطلاق النار بلبنان
-
الأمم المتحدة: ربع لبنان خاضع لأوامر إخلاء إسرائيلية
-
غالانت يتوعد إيران برد مميت
-
يديعوت أحرونوت: مخاوف من طريقة اتخاذ القرارات بمواجهة حزب الله
-
نعيم قاسم: حزب الله استعاد عافيته وقرر إيلام العدو
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1575 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة
-
"الأغذية العالمي" و "اليونيسيف" تطلبان تمويلا إضافيا للاحتياجات الإنسانية في لبنان