10 شهداء و 15 جريحا في قصف إسرائيلي على بلدة قانا

الوكيل الإخباري- استشهد 10 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين في غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، على بلدة قانا جنوب لبنان وفق مصدر أمني لبناني.

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