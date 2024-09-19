10 صواريخ تستهدف زرعيت بالجليل الأعلى

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى وقوع إصابات مباشرة في مبان عدة بالمستوطنة.
وأعلن حزب الله أنه قصف ثكنة زرعيت وموقع راميا بالمدفعية وحققنا إصابة مباشرة.
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