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10 صواريخ تستهدف زرعيت بالجليل الأعلى

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-09-2024 03:31 م

الوكيل الإخباري-   قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه جرى رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه زرعيت في الجليل الغربي.

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وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى وقوع إصابات مباشرة في مبان عدة بالمستوطنة.
وأعلن حزب الله أنه قصف ثكنة زرعيت وموقع راميا بالمدفعية وحققنا إصابة مباشرة.

 
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