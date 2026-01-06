10 قتلى بينهم 7 أطفال في قصف بمسيّرة في مدينة الأبيّض في جنوب السودان

05:12 ص

الوكيل الإخباري- قُتل الاثنين 10 أشخاص بينهم 7 أطفال في مدينة الأبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان في جنوب السودان، وفق ما أفاد مصدر طبي. اضافة اعلان





وقال شاهد عيان إن الضربة استهدفت منزلا في وسط عاصمة ولاية شمال كردفان الخاضعة لسيطرة الجيش والتي تحاول قوات الدعم السريع محاصرتها منذ أشهر.



وأسفرت الحرب الدائرة في السودان منذ نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين، وتسببت بجوع ونزوح، في أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".



وتبعد الأبيّض نحو 400 كيلومتر عن الخرطوم وتقع إلى جنوب غرب العاصمة، وفيها مطار وهي تقع عند تقاطع استراتيجي يربط الخرطوم بإقليم دارفور في غرب البلاد.



وبعد سيطرتها على إقليم دارفور، سعت قوات الدعم السريع للسيطرة على إقليم كردفان وإحكام حصارها على مدن يسيطر عليها الجيش.

