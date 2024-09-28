10 ملايين دولار من الأمم المتحدة للبنان كمساعدات إنسانية طارئة

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الغارات الجوية الإسرائيلية لا تزال تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية لليوم الخامس على التوالي من التصعيد العسكري واسع النطاق.
ووصف منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا الدمار بأنه كارثي وأشار إلى أن تصاعد العنف امتد إلى المناطق التي لم تتأثر به من قبل، مما تسبب في دمار واسع النطاق.
وأضاف رضا “نحن نشهد الفترة الأكثر دموية في لبنان، ويعرب الكثيرون عن خوفهم من أن تكون هذه مجرد البداية”.
وأوضح أنه في أقل من أسبوع، لقي ما لا يقل عن 700 شخص حتفهم، وأصيب الآلاف، ونزح ما يقرب من 120 ألف شخص، مع استمرار الأرقام في الارتفاع. ومنذ بداية الصراع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 1500 مدني، وأجبر أكثر من 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم.
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