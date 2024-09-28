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10 ملايين دولار من الأمم المتحدة للبنان كمساعدات إنسانية طارئة

جنود من الجيش اللبناني فوق أنقاض مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية
جنود من الجيش اللبناني فوق أنقاض مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية
السبت، 28-09-2024 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   خصص القائم بأعمال مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة أمس الجمعة 10 ملايين دولار أمريكي في صورة تمويل طارئ للوضع الإنساني في لبنان، والذي وصفه المنسق المحلي للأمم المتحدة بأنه كارثي.اضافة اعلان


وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الغارات الجوية الإسرائيلية لا تزال تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية لليوم الخامس على التوالي من التصعيد العسكري واسع النطاق.

ووصف منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا الدمار بأنه كارثي وأشار إلى أن تصاعد العنف امتد إلى المناطق التي لم تتأثر به من قبل، مما تسبب في دمار واسع النطاق.

وأضاف رضا “نحن نشهد الفترة الأكثر دموية في لبنان، ويعرب الكثيرون عن خوفهم من أن تكون هذه مجرد البداية”.

وأوضح أنه في أقل من أسبوع، لقي ما لا يقل عن 700 شخص حتفهم، وأصيب الآلاف، ونزح ما يقرب من 120 ألف شخص، مع استمرار الأرقام في الارتفاع. ومنذ بداية الصراع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 1500 مدني، وأجبر أكثر من 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم.
 
gnews

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