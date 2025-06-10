100 ألف عسكري فروا من الخدمة.. ماذا يحدث في صفوف القوات الأوكرانية؟

وقال غوربينكو خلال بث على قناة "سوبربوزيتسيا" الأوكرانية على "يوتيوب": "إذا تحدثنا تقريبا، فإن عدد الذين غادروا وحداتهم دون إذن في أوكرانيا يتجاوز 100 ألف، وهذا عدد كبير. نعم، الكثيرون يعودون الآن، خاصة بفضل إمكانية الانتقال إلى وحدة عسكرية أخرى".
ولم يحدد النائب الفترة الزمنية التي أشار إليها.
وفي يناير 2025، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن عدد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية يبلغ 880 ألف شخص. فيما ادعى عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، الذي يقبع في الحبس الاحتياطي بتهمة الخيانة العظمى، لاحقاً أن حوالي 250 ألف شخص ربما هربوا من الخدمة العسكرية، وأن العدد الفعلي للقوات الأوكرانية يبلغ نحو 280 ألف فرد.
وفي نهاية أبريل الماضي، صوت برلمان أوكرانيا لصالح مشروع قانون يسمح للعسكريين الذين غادروا وحداتهم دون إذن بالعودة طواعية إلى الخدمة دون عواقب حتى 30 أغسطس 2025.
من جهته، وقع زيلينسكي في نوفمبر 2024 قانونا يسمح بالعودة الطوعية إلى الخدمة للعسكريين الأوكرانيين الذين غادروا وحداتهم دون إذن للمرة الأولى. وينص القانون على أن العسكريين الذين يعودون طواعية يمكنهم تجديد عقودهم والحصول على جميع المستحقات المالية والضمانات الاجتماعية المستحقة.
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