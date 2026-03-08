الأحد 2026-03-08 11:58 ص

11شهيدا و 5 إصابات في غارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان

الأحد، 08-03-2026 09:16 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 11 شخصا وأصيب خمسة آخرون في سلسلة غارات ليلية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال مصدر في وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات حبوش وجبال البطم والقصير وكفررمان ودبين وعيترون.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة ليلا على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 


