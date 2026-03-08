11شهيدا و 5 إصابات في غارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان

وقال مصدر في وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات حبوش وجبال البطم والقصير وكفررمان ودبين وعيترون.
كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة ليلا على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.
-
أخبار متعلقة
-
كانبرا تدرس دعم دول الخليج دفاعيًا وسط تصاعد التوتر في المنطقة
-
أمريكا تبحث خيار إرسال قوات خاصة للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب في إيران
-
إسرائيل تستهدف طائرات مقاتلة من طراز "إف-14" بمطار أصفهان في إيران
-
السيطرة على حريق خزانات وقود بمطار الكويت الدولي دون إصابات
-
3 إصابات جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني في البحرين
-
طائرات أمريكية عملاقة تغادر كوريا الجنوبية نحو الشرق الأوسط .. ماذا تحمل؟
-
الرئيس الإيراني: "العدو" يريد زرع الفتنة مع الجيران
-
موجة إسرائيلية جديدة من الضربات على مواقع داخل إيران