11 شهيدا و5 إصابات بغارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

الخميس، 16-04-2026 08:48 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد 11 شخصا من بينهم طفلان وأصيب 5 آخرون في ثلاث غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على بلدات أنصار وجباع والهبارية ومدينة صور جنوب لبنان، وفق حصيلة وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مصدر امني لبناني في بيروت إن الطيران الإسرائيلي، نفذ منذ منتصف الليل وحتى الصباح غارات مكثفة على جزين وصور وحاصبيا ومرجعيون والنبطية وبنت جبيل والبقاع الغربي.


كما أغار على مكتب لحركة فتح في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في صور.


وأضاف المصدر إن الاشتباكات العنيفة تجددت صباحا، في مدينة بنت جبيل، بين عناصر من "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، لا سيما عند محور الملعب، شارك فيها الطيران الحربي والمروحي، فيما تشهد مداخل المدينة ومحور المهنية اشتباكات متقطعة.


كما قامت القوات الإسرائيلية بنسف منازل عند مدخل السوق الكبير، وكذلك قامت مروحية إسرائيلية من نوع اباتشي بإطلاق الرصاص بالأسلحة الرشاشة الثقيلة تجاه مدينة الخيام.

 
 


