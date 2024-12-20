11 قتيل و 60 اصابة بحادث دهس في ألمانيا

وذكر موقع "تي أونلاين" أن 11 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 60 آخرون في ماغديبورغ عندما دهست سيارة حشدًا من المتسوقين.
وذكرت وسائل الإعلام أن "سائق السيارة دهس حشدًا من الناس في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".
ووصفت حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية الحادث بأنه هجوم إرهابي.
وقالت صحيفة "بيلد"، نقلًا عن مصادر، إن الشرطة طوقت منطقة السوق وتقوم بفحصها بحثًا عن وجود متفجرات.
اللحظات الاولى لعملية الدهس التي اودت بحياة 11 شخص واصابة آخرين في ألمانيا#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/fDZNvkiSJ3— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 20, 2024
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