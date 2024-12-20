11 قتيل و 60 اصابة بحادث دهس في ألمانيا

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل 11 شخصًا وإصابة 60 آخرين بسبب حادث دهس في أحد الاسواق بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.

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وذكر موقع "تي أونلاين" أن 11 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 60 آخرون في ماغديبورغ عندما دهست سيارة حشدًا من المتسوقين.



وذكرت وسائل الإعلام أن "سائق السيارة دهس حشدًا من الناس في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".



ووصفت حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية الحادث بأنه هجوم إرهابي.



وقالت صحيفة "بيلد"، نقلًا عن مصادر، إن الشرطة طوقت منطقة السوق وتقوم بفحصها بحثًا عن وجود متفجرات.

#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/fDZNvkiSJ3 اللحظات الاولى لعملية الدهس التي اودت بحياة 11 شخص واصابة آخرين في ألمانيا #الاردن December 20, 2024

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