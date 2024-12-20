 
السبت 2024-12-21 02:03 ص
 

11 قتيل و 60 اصابة بحادث دهس في ألمانيا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 20-12-2024 10:49 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل 11 شخصًا وإصابة 60 آخرين بسبب حادث دهس في أحد الاسواق  بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.

اضافة اعلان


وذكر موقع "تي أونلاين" أن 11 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 60 آخرون  في ماغديبورغ عندما دهست سيارة حشدًا من المتسوقين.


وذكرت وسائل الإعلام أن "سائق السيارة دهس حشدًا من الناس في  ماغديبورغ، وتم اعتقاله".


ووصفت حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية الحادث بأنه هجوم إرهابي.


وقالت صحيفة "بيلد"، نقلًا عن مصادر، إن الشرطة طوقت منطقة السوق وتقوم بفحصها بحثًا عن وجود متفجرات.

 

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي مجلس الأمن يمدد تواجد القوة الأممية في الجولان 6 أشهر

تعبيرية

أسواق ومال ما هي توقعات أسعار الفائدة عالميا في 2025؟

تعبيرية

عربي ودولي برنامج أمريكي يكشف أسرارا عن تفجير الموساد لأجهزة "البيجر"

تعبيرية

عربي ودولي واشنطن: إلغاء المكافأة المعروضة لاعتقال الشرع

تعبيرية

عربي ودولي 11 قتيل و 60 اصابة بحادث دهس في ألمانيا

العلم الاردني

أخبار محلية الأردن يعرب عن أسفه لقرار السويد بوقف تمويل الأونروا

تعبيرية

فن ومشاهير تغريدة لسلاف فواخرجي تعرضها للهجوم

تعبيرية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية غدا السبت (تحذيرات)



 




الأكثر مشاهدة