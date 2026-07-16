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11 وفاة و19 مصابا بحريق في دار للأيتام في الجزائر

علم الجزائر
الجزائر
 
الخميس، 16-07-2026 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 19 آخرون، الخميس، في حريق ما يزال مشتعلا في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية.

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وذكرت الهيئة في بيان "تواصل مصالح الحماية المدنية عمليات إخماد الحريق الذي نشب بمؤسسة الطفولة المسعفة الواقعة ببلدية المحمدية"، مشيرة إلى أن الخسائر البشرية حتى الآن وصلت إلى 11 وفاة فضلا عن إسعاف ونقل 19 مصابا.

 
 


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