11 وفاة و19 مصابا بحريق في دار للأيتام في الجزائر

الوكيل الإخباري- لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 19 آخرون، الخميس، في حريق ما يزال مشتعلا في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية.

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